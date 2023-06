Sartorius sted bio : Prévisions revues à la baisse pour 2023

(CercleFinance.com) - En raison de la poursuite de la faible dynamique générale de la demande, Sartorius Stedim Biotech annonce s'attendre à ce que son chiffre d'affaires évolue en deçà des attentes au second semestre et révise donc ses prévisions pour l'exercice 2023.



Sur des taux de change constants, le fournisseur pour l'industrie pharmaceutique s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires diminue d'un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines, et prévoit une marge d'EBITDA courant d'environ 30%.



Le ratio dépenses d'investissement sur chiffre d'affaires en 2023 est maintenant estimé à environ 15% et le ratio d'endettement net sur EBITDA courant, à environ 1,1. Néanmoins, l'entreprise ne modifie pas ses objectifs à moyen terme jusqu'en 2025.



