Sartorius sted bio : Nouveau directeur général nommé

(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech (SSB) annonce que René Fáber, directeur général délégué et membre du conseil d'administration, a été nommé directeur général par son conseil d'administration, avec prise d'effet ce 28 mars.



Il succèdera à Joachim Kreuzburg, à la fois directeur général et président du conseil d'administration depuis juin 2007, qui restera président du conseil de SSB et directeur général de son actionnaire majoritaire, le groupe allemand Sartorius.



Nommé membre du conseil d'administration en mars 2019, René Fáber est directeur général délégué de SSB depuis février 2022. En janvier 2019, il est devenu membre du directoire de Sartorius et a pris les rênes de sa division bioprocess solutions.



Par ailleurs, les actionnaires de SSB réunis en assemblée générale annuelle mixte, ont approuvé toutes les résolutions à une large majorité, y compris la proposition de verser un dividende de 1,44 euro par action au titre de 2022.



