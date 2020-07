Sartorius sted bio : Entouré pour ses prévisions annuelles

(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech grimpe de près de 7% au lendemain d'un relèvement par le fournisseur d'équipements pour l'industrie pharmaceutique, de ses objectifs financiers au titre de l'exercice en cours.



Devançant son point d'activité semestriel du 21 juillet, il a ainsi indiqué viser désormais pour 2020 une croissance des ventes de 26 à 30% (contre 17 à 21% auparavant) et une marge d'EBITDA courant d'environ 31% (contre 30% auparavant).



'Nous restons fondamentalement positifs sur le groupe mais à court terme, les multiples et notre DCF nous limitent dans un rating acheteur', réagit Oddo BHF qui abaisse donc son opinion de 'achat' à 'neutre' malgré un objectif de cours relevé de 202 à 240 euros.







