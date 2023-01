Sartorius sted bio : Credit Suisse initie un suivi à neutre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse initie une couverture de Sartorius Stedim Biotech, fournisseur à l'industrie pharmaceutique détenu à 72% par le groupe allemand Sartorius, avec une opinion 'neutre' et un objectif de cours de 360 euros.



S'il 'apprécie le potentiel de croissance à long terme des marchés des bioprocédés et des produits de laboratoire', le broker estime que 'la valorisation est en phase avec les événements après l'importante remontée de l'action depuis le début de l'année'.



Credit Suisse affiche des estimations des résultats pour 2023 inférieures de 7,5% au consensus, mais il s'attend à ce que la direction améliore ses prévisions de ventes à moyen terme et réitère ses objectifs de marge.



