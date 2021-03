Sartorius sted bio : Relèvement d'objectifs salué

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech affiche la plus forte progression de l'indice SBF 120 de la Bourse de Paris jeudi matin après avoir revu à la hausse ses objectifs pour cette année.



Le titre grimpe actuellement de près de 8%, alors que le SBF 120 progresse d'environ 0,3%.



Tôt ce matin, le spécialiste de l'industrie biopharmaceutique a fait état de 'très fortes prises de commandes au cours des 10 premières semaines de 2021' et déclaré anticiper une demande élevée pour le reste de l'exercice.



'La majeure partie du surcroît d'activité attendu est liée à la pandémie de coronavirus, car de nombreux produits sont utilisés pour fabriquer des vaccins', expliquent les analystes d'Invest Securities.



En conséquence, le groupe basé à Aubagne attend désormais une croissance de 38% de son chiffre d'affaires consolidé sur l'ensemble de l'année, contre une hausse de 20% à 26% prévue jusqu'ici.



Sa marge opérationnelle sous-jacente (Ebitda) devrait, elle, s'établir autour de 33%, contre une précédente estimation située à 32%.



