Sartorius sted bio : Des résultats 2022 encore solides

(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech progresse de presque 6% jeudi à la Bourse de Paris suite à la publication de ses résultats préliminaires au titre de l'exercice 2022, jugés encore 'solides'.



Le chiffre d'affaires du fournisseur pour l'industrie biopharmaceutique s'est élevé à à 3,49 milliards d'euros l'an dernier, soit une croissance organique de 13,2% à taux de change constants.



En tenant compte des acquisitions, la croissance atteint 15,1%.



Son Ebitda courant ressort lui à 1,22 milliard d'euros, contre 1,03 milliard en 2021, soit une marge de 35% en repli par rapport aux 35,8% annoncés à l'issue de l'exercice 2021.



Après deux années 'exceptionnelles' en raison de la pandémie, Sartorius Stedim évoque une 'normalisation' de la demande, conformément à ses prévisions.



Pour 2023, la société dit tabler sur une croissance du chiffre d'affaires 'à un pourcentage faible à un chiffre' et à un pourcentage à un chiffre moyen à élevé sans tenir compte des activités liés à la pandémie de Covid-19.



Sa marge d'Ebitda courant est attendue approximativement au même niveau que l'exercice précédent compte tenu des incertitudes toujours importantes entourant la situation politique et économique mondiale.



Ses prévisions pour 2025 sont essentiellement confirmées, même si l'objectif de chiffre d'affaires est revu à la hausse, à environ 4,4 milliards d'euros, en raison de l'évolution des prix face à l'inflation.



