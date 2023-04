Sartorius sted bio : Berenberg réduit son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé jeudi avoir fortement réduit son objectif de cours sur Sartorius Stedim Biotech, qu'il ramène de 446 à 365 euros tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



L'intermédiaire justifie sa décision par l'annonce, le mois passé, de l'acquisition de Polyplus pour un montant de 2,4 milliards d'euros ainsi que par l'imminence de la publication des résultats du premier trimestre.



S'il dit bien comprendre les avantages liés au rachat de Polyplus dans une optique de long terme, tout comme la complémentarité qui existe entre les deux entreprises, Berenberg s'attend à ce que l'équipementier pour le secteur de la santé rencontre, à court et moyen termes, quelques difficultés afin de cristalliser la valeur de l'opération.



Berenberg dit ainsi s'attendre à un début d'année compliqué pour le fabricant d'équipements pour le secteur de la santé, une faiblesse qui pourrait selon lui générer une opportunité sur le titre avant que les tendances d'activité ne s'améliorent durant la seconde moitié de l'année.



