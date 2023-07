Sartorius sted bio : Acquisition de Polyplus finalisée

(CercleFinance.com) - Ayant reçu les approbations réglementaires nécessaires, Sartorius Stedim Biotech annonce avoir finalisé l'acquisition de l'entreprise française Polyplus, une transaction annoncée à la fin du mois de mars dernier pour une somme avoisinant les 2,4 milliards d'euros.



Polyplus, qui compte près de 270 collaborateurs, fournit des technologies innovantes pour les thérapies cellulaires et géniques. Ses plasmides et réactifs de transfection sont des composants clés de la fabrication des vecteurs viraux.



Etablie à Strasbourg et disposant de sites en France, en Belgique, aux États-Unis et en Chine, cette société devrait générer en 2023 un chiffre d'affaires dans la fourchette haute des dizaines de millions d'euros et une marge d'EBITDA très importante, selon le groupe.



