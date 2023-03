Sartorius sted bio : Accord en vue pour acquérir Polyplus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir Polyplus pour une somme avoisinant les 2,4 milliards d'euros auprès d'investisseurs privés dont Archimed et WP GG Holdings IV, une filiale de Warburg Pincus.



Polyplus, qui compte près de 270 collaborateurs, développe et produit des réactifs de transfection, des réactifs de transfection d'ADN/ARN, ainsi que de l'ADN plasmidique de haute qualité et conforme aux bonnes pratiques de fabrication.



Etablie à Strasbourg et disposant de sites en France, en Belgique, aux États-Unis et en Chine, cette société devrait générer en 2023 un chiffre d'affaires dans la fourchette haute des dizaines de millions d'euros et une marge d'EBITDA très importante.



La transaction proposée est soumise aux conditions habituelles, y compris la présentation au comité d'entreprise pour consultation et l'approbation par les autorités réglementaires, et devrait être conclue au troisième trimestre 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.