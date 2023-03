Sanofi : Dupixent, le blockbuster de Sanofi, pourrait bientôt traiter la bronchite des fumeurs

(BFM Bourse) - Le médicament phare du groupe pharmaceutique a atteint son critère d'évaluation principal dans le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive, surnommée la "bronchite du fumeur".

Si Sanofi a connu l'an passé une série de déconvenues sur ses essais thérapeutiques, le groupe pharmaceutique peut compter sur son médicament phare, le Dupixent, co-développé avec l'américain Regeneron.

Bénéficiant déjà de nombreuses indications, comme l'asthme ou la dermatite atopique, le blockbuster de Sanofi est bien parti pour ajouter une nouvelle corde à son arc.

L'entreprise a ainsi annoncé que Dupixent avait atteint son critère principal dans une étude de phase III, dernière étape des essais cliniques avant une potentielle commercialisation, évaluant le médicament dans le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

"Bronchite du fumeur"

La BPCO est une maladie respiratoire pouvant engager le pronostic vital qui détériore les poumons et entraîne une dégradation progressive de la fonction respiratoire. Ses symptômes se traduisent par une toux chronique et un essoufflement qui peuvent non seulement se répercuter sur la capacité à accomplir certaines activités quotidiennes, mais également causer de l’anxiété, une dépression et des troubles du sommeil.

Très présente chez les fumeurs, cette maladie est d'ailleurs surnommée "la bronchite du fumeur". Aux Etats-Unis, 300.000 personnes présentent une BPCO avec signature inflammatoire de type 2.

L'essai de phase III évaluait Dupixent face à un placebo chez les adultes présentant ces caractéristiques de la maladie. Au final, Dupixent a permis d'obtenir une diminution cliniquement et hautement significative, c'est-à-dire de 30%, des exacerbations aiguës modérées ou sévères de la BPCO (détérioration rapide et aiguë des symptômes respiratoires), ainsi que des améliorations significatives de la fonction respiratoire, de la qualité de vie et des symptômes respiratoires dus à la maladie.

"Dans le cadre de cet essai décisif de phase III, les patients porteurs d'une BPCO non contrôlée traitées par Dupixent ont présenté des résultats cliniques qui n'avaient encore jamais été observés avec un médicament biologique", a déclaré le directeur scientifique de Regeneron, George Yancoupolos, cité dans le communiqué.

Sanofi se réjouit ainsi que Dupixent puisse potentiellement devenir "le premier médicament biologique" pour le traitement de la BPCO. Les résultats détaillés d'efficacité et de sécurité de cet essai seront présentés dans le cadre d'un prochain congrès scientifique.

Un tiers des ventes en 2029

Le marché salue cette annonce, le titre Sanofi prenant 4,8% vers 10h40, signant la plus forte hausse du CAC 40.

"C'est une excellente nouvelle qui pourrait apporter une nouvelle indication très importante pour Dupixent, dont les attentes sur les ventes vont être clairement revues à la hausse par le marché", juge un analyste.

Sanofi avait indiqué attendre un pic de ventes générées par Dupixent de plus de 13 milliards d'euros en rythme annuel. Une prévision prudente, les objectifs des analystes se situant nettement au-dessus.

Selon Richard Vosser, analyste chez JPMorgan cité par Reuters, le consensus du marché pour les ventes de Dupixent en 2027, qui s'établit à 15,7 milliards d'euros, devrait être dépassé de l'ordre d'un à deux milliards d'euros.

UBS estime, de son côté, que Dupixent pourrait générer 17 milliards d'euros de ventes en 2029, représentant alors un tiers du total du groupe tricolore, une prévision qui n'inclut pas les potentiels bénéfices d'une indication pour la BPCO non contrôlée.

"Bien qu’il s’agisse de la septième maladie inflammatoire pour laquelle Dupixent révèle des résultats cliniques positifs, cette nouvelle devrait être très bien perçue par le marché car ces résultats cliniques ouvrent un marché conséquent et étaient incertains", explique pour sa part Invest Securities.

"Effectivement, il y a eu de nombreux échecs dans la pathologie, notamment de médicaments concurrents dans l’asthme (Fasenra et Nucala d’AstraZeneca et GSK). De plus, les derniers essais pivot de Dupixent excluaient les patients asthmatiques, ce qui pourrait réduire les probabilités d’obtenir un résultat positif dans la BPCO. L’exclusion des patients asthmatiques était liée aux craintes que les effets du médicament sur l’asthme soient à l’origine de l’efficacité dans la [BPCO]. La FDA [l'autorité sanitaire américaine, NDLR] avait critiqué l’essai de GSK sur ce point", poursuit l'intermédiaire financier.

Reste que si cette annonce démontre un peu plus le potentiel de Dupixent, elle a pour revers de la médaille de souligner davantage la dépendance de Sanofi à ce médicament...

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse