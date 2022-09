Safran : Signe deux contrats avec Cathay Pacific

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cathay Pacific a renouvelé son contrat de services avec Safran Nacelles portant sur le support des inverseurs de poussée de leurs 51 Airbus A330ceo.



Safran Nacelles a également été sélectionné par Cathay Pacific et sa filiale HK Express pour le support des nacelles de leurs 32 Airbus A321neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International. Ces deux contrats ont été signés pour une durée de cinq ans.



Alain Berger, Directeur du Support et Services de Safran Nacelles a déclaré : “Nous sommes heureux que le groupe Cathay Pacific renouvelle sa confiance à Safran Nacelles pour la maintenance et le support des nacelles A321neo et des inverseurs de poussée de l'A330ceo. Nous sommes pleinement mobilisés pour répondre aux besoins de Cathay Pacific sur ses avions actuels et à venir.”



