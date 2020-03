Safran : Berenberg dégrade sa recommandation à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a dégradé mardi sa recommandation sur Safran à 'conserver' contre 'achat' avec un objectif de cours abaissé à 115 euros contre 150 euros précédemment.



Dans une note consacrée aux équipementiers aéronautiques européens, le broker allemand se dit 'extrêmement préoccupé' par l'ampleur et la rapidité de la dégradation du transport aérien mondial.



'Le Covid-19 pose un problème bien plus significatif pour le secteur de l'aviation que tout les chocs de demande l'ayant précédé', estime le courtier dans son étude.



Berenberg rappelle qu'avec d'autres sous-traitants comme Meggitt ou MTU Aero Engines, Safran est aujourd'hui l'un des acteurs du marché des pièces détachées les plus exposés au secteur aérien.



