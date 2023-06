Renault : Renault visé lundi par une plainte pour un ancien moteur défectueux

PARIS (Reuters) - Des dizaines de propriétaires français de véhicules Renault, Dacia et Nissan vont déposer conjointement plainte au pénal lundi contre les constructeurs automobiles pour des moteurs défectueux équipant leurs véhicules, a dit à Reuters l'avocat des plaignants.

"On va déposer la plainte lundi pour au moins plusieurs dizaines de demandeurs et à terme, on en aura plusieurs centaines", a déclaré Maitre Lèguevaques, confirmant une information du Parisien.

L'action engagée devant le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine) portera sur plusieurs motifs, dont "tromperie aggravée, pratiques commerciales trompeuses" - pour défaut d'information des clients - ou encore "escroquerie, destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, mise en danger de la vie d'autrui", a-t-il précisé.

Renault a reconnu que le moteur - un petit bloc essence de 1.2 litres produit en Espagne et au Royaume-Uni entre 2012 et 2016 pour 400.000 véhicules - souffrait d'une surconsommation d'huile, mais le groupe estime qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Il en veut pour preuve que les autorités de régulation n'ont jamais ordonné de campagne de rappel.

L'action collective résulte de négociations infructueuses entre les requérants et Renault Group à propos de l'usure prématurée des moteurs, voire du risque de casse, a ajouté l'avocat.

Depuis la première assignation en justice en 2022, Renault et Nissan ont toujours écarté la possibilité d'une négociation globale, répondant à la place par une approche individuelle au cas par cas.

Au total, 1.794 victimes se sont fait connaître, selon le site internet de la plateforme Myleo qui porte l'action dite "collective conjointe".

Un porte-parole de la marque au losange a réaffirmé vendredi auprès de Reuters que Renault Group n'avait jamais cessé et continuait "d’examiner les demandes qui lui sont adressées".

"Les demandes de participation qui n'ont pu être accueillies ont toutes fait l'objet d’un examen attentif de leurs éléments constitutifs et une réponse a été apportée", a-t-il ajouté.

De son côté, un porte-parole de Nissan a dit que le groupe "invite les clients qui pensent être affectés par ce problème à contacter la concession la plus proche qui inspectera le véhicule, réalisera le diagnostic approprié et apportera le support nécessaire."

Le constructeur français avait indiqué il y a un an que quelque 133.000 voitures des trois marques du groupe, mais aussi Mercedes, étaient potentiellement concernées en France.

(Rédigé par Tangi Salaün, avec Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame et Blandine Hénault)

