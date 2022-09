Renault : Berenberg relève sa recommandation à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Renault, qui passe ainsi de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 27 à 34 euros.



Si l'analyste reconnaît que le constructeur automobile n'est pas vraiment en mesure de contrôler les conséquences de la crise énergétique européenne sur la conjoncture économique, il estime qu'il est tout à fait à même de créer de la valeur pour ses actionnaires en mettant en oeuvre des initiatives spécifiques au niveau du groupe.



'Deux années d'exécution impeccable ont fini par attirer l'attention des plus sceptiques, même si cet élément doit encore se répercuter au niveau de la valeur intrinsèque de l'action', souligne Berenberg.



'Au vu de l'exécution sans faille qui continue de caractériser le plan Renaulution, comme l'ont montré les solides résultats de premier semestre, nous pensons que le le cours de Bourse devrait dorénavant bénéficier de l'amélioration séquentielle des volumes et d'un 'mix' produits relativement résiliant', conclut l'intermédiaire.



