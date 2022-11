Orange : Résultats d'une offre de rachat d'obligations

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce aujourd'hui les résultats de l'offre de rachat qui a expiré hier et portant sur ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 8,5 ans portant intérêt à taux fixe réajustable d'un montant de 600.000.000 livres sterling ayant une première date de remboursement anticipé le 1 avril 2023.



Le montant total des obligations valablement apportées à l'offre de rachat et acceptées s'élève à 386 641 000 livres sterling.



Le montant nominal total des obligations en circulation à compter du règlement de l'offre de rachat, qui devrait avoir lieu le 30 novembre, sera de 39 237 000 livres sterling.



À la suite du règlement de l'offre de rachat, plus de 90% du montant nominal total initial des obligations aura été acheté par Orange.



Orange a l'intention de rembourser l'intégralité des obligations restant en circulation à un prix égal à 100% de leur montant principal plus tout intérêt couru et arriéré d'intérêts, jusqu'à la date effective de remboursement.



Orange reste pleinement engagé à maintenir les obligations super-subordonnées comme instrument de long-terme dans sa structure du capital.



