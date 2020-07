Orange : Lancement d'Orange Bank Africa en Côte d'Ivoire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange et NSIA annoncent le lancement des activités commerciales d'Orange Bank Africa à Abidjan en Côte d'Ivoire, avec pour ambition de 'proposer aux clients une offre de crédit et d'épargne simple et accessible à tout moment depuis son mobile'.



Dès son lancement, Orange Bank Africa proposera, à travers le canal Orange Money, une offre d'épargne et de micro crédit permettant d'emprunter à partir de 5.000 francs CFA de façon instantanée depuis son mobile.



L'opérateur télécoms ajoute qu'Orange Bank Africa a vocation à s'étendre au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso, avec pour objectif de devenir l'acteur de référence de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ORANGE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok