Orange : Lance Orange Money au Maroc

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange Maroc annonce ce jour le lancement d'Orange Money dans le royaume. Ce service permettra aux Marocains d'utiliser leur téléphone comme moyen de paiement et de transfert d'argent.



Le Maroc devient ainsi le 18ème pays de la zone Afrique et Moyen-Orient d'Orange à offrir la solution de portefeuille dématérialisé.



Orange Money offre la possibilité à chaque détenteur d'un téléphone portable, quel que soit son opérateur télécom, de disposer d'un porte-monnaie mobile adossé à son numéro de téléphone.



En 2019, 45 millions de clients ont fait confiance à cette solution et le montant des transactions effectuées par l'intermédiaire d'Orange Money a atteint 2,6 milliards d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ORANGE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok