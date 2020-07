Orange : Du très haut débit par satellite avec Eutelsat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce l'achat à Eutelsat Communications de l'intégralité de la capacité disponible sur le satellite Eutelsat Konnect pour couvrir toute la France.



Les clients grand public d'Orange pourront ainsi bénéficier dès janvier 2021 du très haut débit fixe par satellite.



Le service sera distribué par la filiale Nordnet d'Orange, premier distributeur français de services internet par satellite depuis 2008.



Michel Jumeau, Directeur Exécutif Adjoint d'Orange France a déclaré : ' La période de confinement que nous venons de vivre a démontré plus que jamais le besoin en connectivité partout en France. Avec cet accord avec Eutelsat, Orange est fière de continuer à lutter contre la fracture numérique et va pouvoir proposer du très haut débit fixe sur l'ensemble du territoire '.



