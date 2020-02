Orange : Distingué pour sa politique d'égalité femmes/hommes

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce vendredi un résultat de 99 points sur 100, dans le cadre de la deuxième édition de l'Index de l'égalité salariale Femmes-Hommes instauré par le Ministère du Travail en 2019.



'Par ce résultat, le Groupe réaffirme que l'égalité professionnelle est une de ses priorités. La politique d'égalité professionnelle femmes hommes est fondée sur 4 axes pour l'ensemble du Groupe : l'accès des femmes aux postes à responsabilité, à tous les niveaux de management ; la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans tous les métiers notamment techniques ; l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ; l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle', commente le groupe.







