Orange : Développe ses services avec SES en Afrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange sera le premier opérateur à adopter O3b mPOWER, le système de communication par satellite en orbite terrestre moyenne (MEO) de nouvelle génération de SES.



Ce système permettra de développer son offre de services auprès des particuliers et des entreprises en Afrique, en commençant par la République Centrafricaine.



' Lorsqu'il sera opérationnel en 2022, O3b mPOWER fournira des débits de plusieurs térabits pour favoriser la transformation numérique et l'adoption du Cloud partout dans le monde ' indique le groupe.



' Avec O3b mPOWER, Orange augmentera considérablement ses capacités MEO à faible latence afin de soutenir la croissance de la demande en bande passante '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ORANGE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok