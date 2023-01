Orange : Deux accords commerciaux avec Telenet en Belgique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange Belgium annonce avoir signé avec Telenet deux accords commerciaux de vente en gros de services fixes, dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la réalisation de la transaction relative à l'acquisition de 75% moins une action de VOO par Orange Belgium.



Les accords donneront accès aux réseaux fixes de l'autre partie pour une période de 15 ans et couvrent à la fois les technologies actuelles hybride fibre-coaxial et les futures technologies de fibre optique jusqu'au domicile dans les deux zones de réseau.



'Combiné à son réseau mobile de pointe et à la modernisation du réseau VOO dans les régions de Wallonie et de Bruxelles-Capitale, Orange Belgium démocratisera l'expérience du débit fixe et mobile multi-gigabit dans tout le pays', affirme la filiale belge d'Orange.



