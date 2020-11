Orange : Orange dément tout projet d'acquisition d'Atos

PARIS (Reuters) - Orange a démenti mercredi tout projet d'acquisition d'Atos ainsi que son inscription à l'ordre du jour de son prochain conseil d'administration.

Le 13 novembre dernier, Orange a obtenu gain de cause devant le Conseil d'Etat dans un contentieux qui l'opposait au fisc, lui permettant de récupérer environ 2,2 milliards d'euros.

Plusieurs médias ont depuis évoqué la possibilité d'un rachat d'Atos pour créer un acteur de poids de l'informatique dématérialisée et la cybersécurité.

"Comme rappelé le 13 novembre, les projets d'utilisation des 2,2 milliards d'euros environ issus de la décision favorable du Conseil d'Etat (...) seront soumis au conseil d'administration d'Orange et seront ensuite mis en oeuvre, en visant une attribution juste et équilibrée de ces fonds au bénéfice du développement de l'entreprise, de ses salariés et actionnaires, via notamment une offre réservée au personnel et un engagement sociétal renforcé dans le contexte de la crise économique et sanitaire que nous traversons", a déclaré Orange dans un communiqué.

(Jean-Stéphane Brosse)

