Nexans : Signe un contrat d'environ 100 ME avec RTE

(CercleFinance.com) - Nexans a signé un contrat avec RTE d'environ 100 millions d'euros portant sur la fourniture et la pose de 47 km en mer et 18 km à terre de câble d'exportation d'énergie pour le parc éolien situé dans la Manche, à une distance de plus de 15,5 km du Tréport et 17 km de Dieppe.



D'une capacité de 496 MW, le parc devrait produire en moyenne 2000 GWh par an, ce qui représente la consommation électrique annuelle d'environ 850 000 personnes.



Il s'agit de l'un des plus grands projets éoliens offshore commerciaux en France. RTE est missionné par l'Etat pour raccorder ce parc depuis le poste électrique en mer au réseau électrique terrestre grâce à l'installation de deux liaisons sous-marines et souterraines de 225 000 volts.



