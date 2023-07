Nexans : En remportant un contrat de plus de 1,4 milliard d'euros, le fabricant de câbles Nexans ravit la Bourse

(BFM Bourse) - Le fabricant de câbles a annoncé ce mercredi le gain de ce contrat portant sur le tronçon de l'interconnecteur électrique EuroAsia Interconnector reliant Chypre à la Grèce. Le marché, qui attendait ce contrat depuis environ un an, est satisfait.

La dynamique commerciale de Nexans est impressionnante depuis le début de l'année. Le fabricant de câbles avait déjà annoncé en mai un contrat record, en termes de montant, auprès du gestionnaire du réseau électrique néerlandais TenneT, de 1,7 milliard d'euros.

La société dirigée depuis 2018 par Christopher Guérin enchaîne un deuxième succès commercial de taille impressionnante. Nexans a annoncé ce mercredi le gain d'un contrat d'1,43 milliard d'euros, lié à l'EuroAsia Interconnector, un important projet d'interconnexion électrique reliant les réseaux d'Israël, de Chypre et de la Grèce pour un total de 1208 kilomètres de câbles.

L’EuroAsia Interconnector permettra ainsi d’échanger jusqu’à 1000 mégawatts entre les trois pays, avec la possibilité de passer à 2000 mégawatts, soit l’équivalent de la consommation électrique moyenne de 3 millions de foyers. "Il mettra fin à l’isolement énergétique de Chypre, en créant un corridor énergétique entre l’Europe et l’Asie", souligne Nexans dans un communiqué.

900 km de longueur

Le contrat attribué au groupe français porte plus particulièrement sur le tronçon de l'interconnexion reliant Chypre à la Grèce. "Ce câble haute tension à courant continu (HVDC) de 525 kilovolts sera l’interconnexion la plus longue et la plus profonde jamais installée. En effet, elle affichera une longueur bipolaire de deux fois 900 km et traversera la Méditerranée par plus de 3000 mètres de fond", a expliqué la société dans un communiqué.

Les câbles haute tension à courant continu seront fabriqués par Nexans sur son site de Halden, en Norvège, spécialisé dans la fabrication de câbles sous-marins, ainsi que sur celui de Futtsu, au Japon. Ils seront ensuite posés par les deux navires câbliers du groupe, le Skagerrak et l'Aurora.

"Ce projet record démontre notre capacité à innover et à repousser les limites du transport et de la distribution d’électricité, pour répondre à un besoin mondial en constante augmentation", a déclaré Christopher Guérin, le directeur général de Nexans, cité dans un communiqué.

Un marché soulagé

A la Bourse de Paris, le marché est soulagé et l'action Nexans s'adjuge 5% à 81,7 euros vers 10h40. "Cela faisait maintenant un an que les investisseurs attendaient que ce contrat se concrétise, c'est désormais acté", souligne un intermédiaire financier. L'évocation d'un retard dans l'attribution de ce contrat avait été l'une des raisons qui avait provoqué la chute de l'action Nexans (-8%) après la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, fin avril, selon l'agence Agefi-Dow Jones.

"'Le montant du contrat est conséquent et d'ailleurs on attendait plutôt 1,2 milliard d'euros. De plus, ces contrats d'interconnexion électrique ont des marges soutenues, d'autant que Nexans se montre très sélectif dans le choix de ses projets. On peut donc penser que ce contrat va améliorer le mix de marges dans le carnet de commandes de la société. Il donne par ailleurs de la visibilité à la société", développe l'intermédiaire financier précédemment cité.

Une annonce de bon augure avant la publication des résultats du groupe, la semaine prochaine, mercredi plus exactement. Bank of America est récemment passé à l'achat sur le titre, jugeant que Nexans s'avère le meilleur moyen de jouer la transition énergétique dans les câbles grâce notamment à son positionnement fort dans la haute tension.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse