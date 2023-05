Nexans : Avec un contrat historique dans l'éolien en mer, Nexans est en pleine transition énergétique

(BFM Bourse) - Le deuxième câblier mondial vient de remporter une commande historique de 1,7 milliard d'euros auprès de TenneT, le gestionnaire du réseau électrique néerlandais. Le marché apprécie.

Désormais pleinement focalisé sur les marchés de l'électrification, Nexans se considère en bonne place pour saisir tout le potentiel de la transition énergétique. Et l'annonce du jour conforte le virage stratégique opéré par le deuxième câblier mondial. Nexans vient de rafler un accord-cadre "historique" d'un montant initial de 1,7 milliard auprès de l'opérateur de réseau électrique néerlandais TenneT.

A la Bourse de Paris, l'annonce de ce méga-contrat conforte le marché de la pertinence de la mue stratégique de Nexans. Le titre progresse de plus de 3,8% vers 11h00, et affiche l'une des plus fortes progressions de l'indice élargi SBF 120.

Ce contrat porte sur des projets clés en main de courant continu haute tension (CCHT) pour des parcs éoliens offshore. Il a été signé dans le cadre d'un appel d'offres "à grande échelle" lancé en juin 2022 pour un montant de commandes estimé jusqu'à 30 milliards d'euros. Il concerne le raccordement de 40 gigawatts de nouvelles capacités d'éolien en mer du Nord allemande et néerlandaise à horizon 2030.

Nexans sera ainsi responsable de trois projets de raccordement au continent de futurs parcs éoliens offshore BalWin 3, LanWin 4, LanWin 2 situés en mer du Nord allemande. Ils seront opérationnels entre 2029 et 2031 et auront pour vocation "d'accélérer la transition énergétique de l’Allemagne et à renforcer la sécurité énergétique en Europe".

2.160 kilomètres de câbles

Le groupe précise que "d'importantes prestations" en sous-traitance viendront s'ajouter à cet accord-cadre "après la signature des commandes spécifiques pour chaque projet". Dans le cadre de ce contrat, Nexans fournira une prestation clé en main et comprendra notamment des travaux de génie civil. Ce sont en tout 2.160 kilomètres de câbles sous-marins et terrestres qui seront installés par Nexans.

Les projets attribués par TenneT sont les premiers dans lesquels Nexans va déployer sa technologie inédite de câble 525 kilovolts offshore, spécialement conçue pour soutenir la transition énergétique. Les câbles sous-marins de Nexans vont acheminer au total 6 gigawatts d’énergie de la mer du Nord vers l’Allemagne.

"Après le succès du projet DolWin 6 et l’attribution du projet BorWin 6 en 2022, l’accord-cadre perpétue le partenariat à long terme entre Nexans et TenneT, contribuant à accélérer la transition énergétique de l’Allemagne" explique Nexans.

Un recentrage sur électrification avec "Winds of Change"

Nexans multiplie les initiatives pour s'imposer comme un acteur incontournable de l’électrification. Le fabricant de câbles a présenté en 2021 un nouveau plan stratégique baptisé "Winds of Change" qui doit l'amener un devenir un "pure player" de l'électrification en étendant le périmètre de ses activités dans ce domaine, qui représenteront entre 5,5 milliards et 6,5 milliards d'euros de revenus en 2024.

Pour mener à bien cette transformation, Nexans opérera des rotations d'actifs, via des cessions et des acquisitions. Le groupe se déleste petit à petit de ses activités de câbles liés à la téléphonie et aux datas. Nexans a récemment indiqué qu'il était entré négociations exclusives avec un fonds de capital-investissement basé en Belgique, Syntagma Capital, en vue de la cession de son activité Telecom Systems, qui a généré environ 180 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022.

Ce plan doit ainsi permettre au groupe de dégager une marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) comprise entre 10% et 12% en 2024, contre 8,9% en 2022. Et pour 2023, la société se déclare confiante dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers "grâce au potentiel de l'électrification et à ses capacités éprouvées d'exécution, même en période d'incertitude".

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse