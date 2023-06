Nexans : Pour Bank of America, Nexans est le meilleur moyen de jouer la transition énergétique dans les câbles

(BFM Bourse) - La banque américaine a relevé fortement son opinion ce lundi sur le fabricant de câbles, passant de sous-pondérer à acheter, avec un objectif de cours rehaussé à 100 euros contre 65 euros précédemment.

Depuis le début de l'année, Nexans sous-performe nettement l'indice SBF 120, avec une baisse de 6%, alors que le SBF 120 s'adjuge de son côté plus de 11% sur la même période. Mais pour Bank of America, il est désormais temps de devenir plus positif sur le titre du fabricant de câbles dirigé par Christopher Guérin. La banque américaine a ainsi relevé de deux crans son opinion sur l'action passant de "sous-pondération" à achat avec un objectif de cours par ailleurs rehaussé à 100 euros contre 65 euros précédemment.

Ce qui soutient largement le titre, Nexans s'adjugeant 8,5% vers 14h15, soit la deuxième plus forte hausse du SBF 120 ce lundi.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Un positionnement fort dans la haute tension

Pour Bank of America, Nexans représente la meilleure façon "de jouer la transition énergétique" au sein de l'univers des câbles. La banque souligne l'exposition du groupe à la croissance des dépenses dans les réseaux d'infrastructures électriques et l'éolien offshore (en mer), qui représentent environ la moitié de son résultat brut d'exploitation (Ebitda). Citant les prévisions de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), la banque explique que les investissements dans les réseaux pourraient passer d'environ 306 milliards de dollars en 2022 à environ 591 milliards de dollars en 2030.

Bank of America met également en avant le positionnement clef du groupe dans le marché de la haute tension électrique aux Etats-Unis, où Nexans possède une empreinte industrielle forte, avec notamment son usine de Charleston que le groupe a récemment étendue pour faire face à la hausse de la demande dans l'éolien offshore.

Toute ceci dans "un marché où les exigences en matière de contenu local sont croissantes", fait valoir l'établissement.

La banque note également que plus de 90% du carnet de commandes de Nexans dans la haute tension est composé d'interconnexions sous-marines et d'éoliennes offshore, ce qui devrait soigner la marge d'Ebitda du groupe.

Une valorisation attrayante

Le dernier motif d'optimisme de Bank of America est lié à la valorisation du groupe que la banque juge "attrayante", alors que Nexans sous-performe ses deux comparables, à savoir l'italien Prysmian et le néerlandais NKT d'environ 40-45% sur un an.

Ce qui amène Bank of America à penser que le marché a déjà largement intégré les risques qui portent notamment sur les mages de l'activité production d'énergie et transmission. Et qu'il sous-estime l'exposition du groupe à la transition énergétique.

Le fabricant de câbles a présenté en 2021 un nouveau plan stratégique qui doit l'amener à devenir un "pure player" de l'électrification en étendant le périmètre de ses activités dans ce domaine, qui représenteront entre 5,5 milliards et 6,5 milliards d'euros de revenus en 2024.

Pour mener à bien cette transformation, Nexans opérera des rotations d'actifs, via des cessions et des acquisitions. Ce plan doit permettre au groupe de dégager une marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) comprise entre 10% et 12% en 2024, contre 8,9% en 2022.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse