Nasdaq Composite : FOMC et données avancées du PIB en approche

(BFM Bourse) - Après une progression amplifiée, de 1.36% à 12 059 points hier, le Nasdaq Composite est attendu sur une note hésitante à l'ouverture ce vendredi, à l'approche de la publication d'indicateurs baromètres d'activité (PMI) permettant de jauger davantage et plus finement les probabilités d'entrée des Etats-Unis en récession. Dans l'immédiat,Tesla (+9.78% à 815,12$) et Netflix (+3.44% à 223.88$, après un bon de 7.35% la veille) ont soutenu la cote.

Pour Netflix, les investisseurs apprécient clairement la stratégie d'une quatrième offre - la moins chère, avec publicités en contrepartie - et la volonté affichée de l'entreprise de streaming de lutter contre le partage d'identifiants, source de perte de valeur évident, après un T1 marqué par une perte nette de plus d'un million d'abonné et un coup d'arrêt dans le recrutement.

Pour Tesla, la société vient de vendre les quarts de ses avoirs en cryptommonaies, en l'espèce en bitcoin.

A suivre Twitter dont les résultats T2 sont ressortis sous la cible.

Au chapitre statistique jeudi, les cibles ont été manquées, de peu il est vrai pour les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, mais dans des proportions très importantes concernant l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, qui trébuche à -12.3 ce mois-ci. A suivre à 15h45 les PMI services et manufacturier.

Côté politique monétaire, après un début de normalisation de la BCE digéré sans aucun effort outre Atlantique, c'est bientôt au tour de la Fed de poursuivre son virage monétaire, déjà pour sa part entamé. Pour le FOMC de la semaine prochaine, "une action inférieure à 75 points de base serait [...] probablement perçue comme trop dovish", pour Christian Scherrmann, économiste US chez DWS. "Dans l'ensemble, compte tenu de l'inflation trop élevée et des anticipations d'inflation encore fortes, une orientation neutre de la politique monétaire s'avérera probablement insuffisante et ne suffira pas à maîtriser l'inflation. La Fed doit passer à une politique restrictive dès que possible ou aussi longtemps que les conditions saines du marché du travail le permettent. Nous nous attendons donc à ce que le président de la Fed, Jérôme Powell, maintienne le cap avec son discours « fortement engagé », guidant davantage les marchés vers des taux directeurs encore plus élevés."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La toile de fond du tableau technique reste rouge vif.

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est toujours en phase baissière de fond, traçant un pattern chartiste à ligne de cou oblique, au sein même d'un corridor à biais baissier. La configuration reste lourdement baissière au sein de de canal. Le prochain seuil hautement psychologique est à 10 000 points.

La courte reprise depuis le 21 juin s'achève en accélération haussière, ce qui doit mettre en garde contre les risques de bull trap.

Avis neutre dans l'immédiat, à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12140.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11460.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

