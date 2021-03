Lvmh : Pour la première fois, LVMH intègre le top 20 des plus grosses capitalisations mondiales

(BFM Bourse) - À 274 milliards d'euros à la clôture de mardi, la valorisation boursière du n°1 mondial du luxe a dépassé celle du géant américain des semi-conducteurs Nvidia pour intégrer le gotha des 20 groupes les mieux valorisés de la planète.

Après être devenu début février la première capitalisation boursière européenne en dépassant le suisse Nestlé, le géant tricolore du luxe franchit un nouveau jalon et entre dans le cercle des 20 plus grosses valorisations boursières mondiales. À la faveur d'une troisième hausse consécutive mardi, qui a porté le titre LVMH à un nouveau sommet historique, la capitalisation boursière du groupe dirigé par Bernard Arnault a dépassé 274 milliards d'euros. Soit près de 328 milliards de dollars.

Dans le même temps, à Wall Street, la lourde rechute du Nasdaq a affecté en premier lieu les géants du compartiment technologique (-2,5% pour Apple et Google, -2,9% pour Amazon) et plus encore le spécialiste des processeurs, cartes et puces graphiques Nvidia, qui a lâché 4,5%. Sur fond de retournement sectoriel notamment provoqué par la remontée des rendements souverains, ce mastodonte des microprocesseurs cède plus de 16% depuis son plus haut historique du 16 février, ce qui ramène sa valorisation à 317 milliards et l'éjecte donc du top 20 mondial.

Devant LVMH -qui assoit son statut de première valorisation européenne, Nestlé ayant de son côté glissé au 26e rang (298 milliards)-, le classement est toujours dominé par les groupes américains (13 dans le top 20) et par le secteur technologique (7 dans le top 10, 8 en incluant Tesla). Et malgré son coup de mou (-14,6% depuis son sommet du 24 janvier), Apple conserve son titre honorifique de plus grosse capitalisation mondiale (2.050 milliards), suivi de Saudi Aramco (1.870 milliards) et Microsoft (1.715 milliards).

Prochaine cible dans le collimateur de LVMH ? Le géant mondial du divertissement Disney, qui pointe à 349 milliards de dollars de valorisation.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse