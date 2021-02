Lvmh : LVMH devient la première capitalisation boursière européenne

(BFM Bourse) - À plus de 270 milliards d'euros, la valorisation boursière de LVMH atteint un nouveau sommet historique et devient la plus importante du continent européen, devant le suisse Nestlé.

Champagne pour LVMH ! Après s'être hissé au rang de première capitalisation de la zone euro en novembre 2019, dépassant au passage le géant britannico-néerlandais des produits de grande consommation Unilever, le groupe dirigé par Bernard Arnault devient ce jour le groupe le mieux valorisé du Vieux continent.

Avec un gain de 2% peu avant la clôture, le titre LVMH touche en effet un nouveau sommet historique, ce qui porte la capitalisation du fleuron français à 271,6 milliards d'euros. Dans le même temps, celle du mastodonte suisse de l'industrie agroalimentaire s'affiche inchangée par rapport à la veille, à 289 milliards de francs suisse (soit 265 milliards d'euros).

Aux portes du top 20 mondial

