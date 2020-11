Lvmh : LVMH dépasse 250 milliards d'euros de capitalisation, battant un record remontant à France Télécom

(BFM Bourse) - À la faveur d'une 12e hausse sur les 16 dernières séances, la capitalisation de LVMH (+19% depuis le 1er janvier) dépasse pour la première fois 250 milliards d'euros. De quoi effacer des tablettes le record nominal signé en mars 2000 par France Télécom, même s'il reste au géant du luxe pas mal de chemin à parcourir pour le battre en euros constants.

Établi le jeudi 2 mars 2000 à 244 milliards d'euros par France Télécom, le record de la plus grande capitalisation boursière de l'histoire du marché parisien est finalement battu lundi par LVMH, à la faveur d'un spectaculaire rallye boursier notamment alimenté par les espoirs nés des vaccins contre le Covid-19.

À 498,4 euros (+1,19%) vers 11h15 lundi, l'action LVMH reprend 23,9% depuis la clôture du 30 octobre dernier et atteint un nouveau sommet. Le n°1 mondial du luxe pèse désormais 251,5 milliards d'euros. Mais à 487,4 euros à la clôture du 11 novembre dernier, le groupe dirigé par Bernard Arnault avait déjà effacé des tablettes, à plus de 245 milliards de "market cap", un record qui aura donc tenu 20 ans, 8 mois et 9 jours.

Il est toutefois important de souligner qu'ajusté de l'inflation, les 244 milliards d'euros de capitalisation boursière atteints par France Télécom en mars 2000 équivalent à 344 milliards d'euros d'aujourd'hui. Le titre LVMH doit donc encore progresser de près de 40% pour établir un nouveau record absolu, c'est dire la performance réalisée alors par l'opérateur rebaptisé Orange (et dont la capitalisation est redescendue à 27,7 milliards d'euros).

Introduit en Bourse par l’État français en octobre 1997 au prix de 27,7 euros par action, l’opérateur a profité de la bulle Internet qui avait euphorisé les marchés en 1999 (+51,1% pour le CAC 40 cette année-là, soit la deuxième meilleure performance annuelle depuis sa création) pour voir sa valorisation multipliée par deux, à plus de 120 euros par titre contre 67 euros au 30 décembre 1998. Le titre France Télécom ne s'était pas arrêté en si bon chemin et avait encore bondi sur les trois premiers mois de l’année 2000 jusqu'à son apogée à 219 euros le jeudi 2 mars, à l'issue d'une séance au cours de laquelle il s'était envolé de 25,5%, permettant alors au CAC d'atteindre près de 6.500 points en clôture, un niveau plus exploré depuis.

Si le marché applaudissait vivement les très bons résultats annuels de l'opérateur, la flambée (qui correspondait à un gain de près de 50 milliards de capitalisation en une séance) s'expliquait aussi par la perspective d'une introduction en Bourse des filiales internet (Wanadoo) et de téléphonie mobile (Orange) de la compagnie, alors évoquée par le président du groupe Michel Bon. Celles-ci furent finalement respectivement introduites en juin 2000 et, dans la douleur, en février 2001 pour l'opérateur, avant que France Télécom ne rachète les derniers titres Wanadoo en circulation en juin 2004 (à 8,86 euros contre un prix d'introduction à 19 euros) et ne procède à une fusion-absorption, trois mois après avoir fusionné avec sa filiale de téléphonie mobile. Le titre France Télécom s'échangeait alors près de 20 euros, après être tombé à moins de 10 euros en octobre 2002.

À noter que la récente flambée du titre LVMH porte également la fortune virtuelle de Bernard Arnault à un sommet historique de 142 milliards de dollars selon Forbes, ce qui en fait le deuxième homme le plus riche du monde derrière Jeff Bezos.

