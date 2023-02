Legrand : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Legrand avec un objectif de cours relevé de 84 à 86 euros après que Legrand a publié hier matin des résultats T4 2022 'assez sensiblement au-dessus des attentes'.



Le bureau d'analyses rapporte que le CEO n'a pas souhaité fournir de commentaires sur les perspectives de marché mais qu'il estime que les datacenters (qui ont été très dynamiques en 2022) et les green products vont continuer à croître.



'Nous prévoyons désormais pour 2023 une croissance organique du CA de 0.6% (dont -1.3% de volumes) et une marge d'EBIT ajusté de 19.7%. Ceci se compare à des objectifs de croissance organique de -1/+3% et une marge autour de 20% avant impact des acquisitions et de la Russie', indique Oddo.



L'analyste rapporte enfin que dans le secteur, la plupart des groupes (Assa Abloy, Rexel, Schneider Electric, etc) devraient être capables de générer une croissance bien plus soutenue, du fait d'un positionnement sur des segments plus porteurs (electrification, automation, etc).



