Legrand : Contrat avec un PSI pour des rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Legrand annonce la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement (PSI) afin de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 515.000 titres, soit environ 0,19% de son capital.



Il est prévu que les achats débutent ce 15 février pour une période pouvant aller jusqu'au 15 mars 2023 au plus tard. Le prix moyen par action de l'opération ne pourra excéder le prix maximal de 150 euros.



'Les actions ainsi rachetées dans le cadre de ce contrat seront principalement allouées à la livraison de plans d'actions de performance venant à échéance', précise le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.



