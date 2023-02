Legrand : La demande d'efficacité énergétique porte Legrand, qui surprend la Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste des infrastructures et de matériel électriques a vu sa croissance atteindre 8,5% sur le dernier trimestre de 2022, dépassant nettement les attentes des analystes. Le groupe va par ailleurs poursuivre cette année sa politique d'acquisitions ciblées.

La bonne dynamique de Legrand a pris de vitesse le marché. Le spécialiste des infrastructures et du marériel électriques a enregistré une solide performance au quatrième trimestre 2022.

Sur les trois derniers mois de 2022, Legrand a vu ses revenus croître de 8,5% sur un an en données comparables (hors variations de périmètre et de changes), à 2,19 milliard d'euros. Le pensionnaire du CAC 40 a ainsi nettement dépassé les anticipations des analystes qui tablaient en moyenne sur une progression de 5% en variation organique, selon Royal Bank of Canada. "La croissance semble avoir été particulièrement forte en Amérique du Nord et centrale (13,1% en données organique) et en Europe (8,0%, en organique), tandis que le reste du monde semble faible (0,5 %)", souligne la banque canadienne.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires annuel s'établit à 8,34 milliards d'euros, en hausse de 19,2% par rapport à 2021. En données comparables, la hausse du chiffre d'affaires a atteint 9,7%. Cette progression a été soutenue par "la croissance des produits d'efficacité énergétique, des produits connectés, des produits pour les data center", a expliqué le directeur général, Benoît Coquart, sur BFM Business ce jeudi. Le dirigeant a également indiqué que cette croissance aurait pu être encore meilleure si elle n'avait pas été pénalisée par les difficultés d'approvisionnements en composants électroniques.

Un bénéfice grevé par la Russie

Concernant les autres lignes du compte de résultat, le résultat opérationnel ajusté a progressé de 18,7% sur un an à 1,7 milliard d'euros avec un taux de marge stable (20,4% contre 20,5% en 2021) mais nettement supérieur aux 19,7% attendus par les analystes.

Le bénéfice net tutoie le milliard d'euros (999,5 millions) et enregistre une hausse de 10,5% sur un an. Ce résultat intègre une dépréciation de 147,1 millions d'euros sur les actifs de Legrand situés en Russie. L'entreprise a annoncé la semaine dernière vouloir se désengager de ce pays, qui représente environ 1,5% de ses ventes. "Nous sommes en train de travailler pour voir quelle forme prendra ce désengagement", a expliqué Benoît Coquart.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie la publication. L'action Legrand signe ainsi la plus forte hausse du CAC 40 avec un un bond de 6,8% vers 10h50.

"Ces résultats semblent être très solides pour le quatrième trimestre. Nous pensons qu'ils ont été soutenus par un pouvoir de fixation des prix ("pricing power", NDLR) toujours fort et par une plus grande résilience en Europe que ce qui semblait probable à la fin du troisième trimestre", décrypte Royal Bank of Canada.

300 entreprises à l'étude pour des acquisitions

Pour l'exercice 2023, Legrand table sur des ventes en progression de 2% à 6% hors effet de changes. En retraitant l'impact attendu des acquisitions – de 3% selon la société – l'évolution du chiffre d'affaires se situerait entre -1% et 3% en données organiques. La marge opérationnelle ajustée avant impact des acquisitions et du désengagement en Russie, est, elle, attendue à environ 20% des ventes.

Le groupe continuera donc sa politique d'acquisitions ciblées. En 2022, Legrand a racheté 7 sept sociétés qui ont ajouté environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires au total. Pour 2023, Benoît Coquart a indiqué que la société possédait une liste de 300 entreprises susceptibles de l'intéresser.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse