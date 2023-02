Euronext : Comment une cotation directe sur Euronext Access peut inciter des entreprises à se lancer en Bourse?

(BFM Bourse) - Depuis le début de l'année, le nombre d'entreprises entrées en Bourse est très modeste. Pour dynamiser la cote qui se réduit de plus en plus, la cotation directe sur Euronext Access peut être un facteur de soutien à l'émergence de nouvelles sociétés sur la place parisienne.

Le marché des introductions en Bourse a connu un réel coup d'arrêt en 2022, en raison d'un environnement boursier défavorable et d'un contexte géopolitique adverse. Et la tendance ne semble pas s'inverser sur les premiers mois de 2023. Seul le spécialiste de l'apprentissage de la conduite en ligne Lepermislibre a eu l'honneur de marquer la toute première introduction à la Bourse de Paris de cette année.

Depuis cette opération, aucune petite et moyenne entreprise française n'a émis le souhait de se lancer en Bourse sur Euronext Growth, le compartiment dédié à cette typologie de sociétés. En revanche, plusieurs petites sociétés françaises pourraient, selon une note publiée récemment par le bureau d'études EuroLand Corporate, entrer sur le compartiment Euronext Access, le moins contraignant de la galaxie Euronext.

Euronext Access s'adresse en effet aux startups et aux PME "cherchant à bénéficier des avantages de l’introduction en Bourse pour financer leur croissance et gagner en notoriété, mais qui ne répondent pas aux critères d'admission sur les marchés Euronext ou Euronext Growth", explique Euronext. "Les contraintes applicables aux sociétés admises sur ce marché ont été volontairement limitées afin de permettre à ces sociétés de se concentrer prioritairement sur le développement de leurs activités", ajoute la Bourse paneuropéenne.

La cotation directe : un mode d'introduction en Bourse singulier

La société EuroLand Corporate affirme être de plus en plus "sollicitée" pour accompagner des startups ou des PME dans une opération de cotation directe. Ce mode de cotation ou admission technique, consiste à coter les actions d’une entreprise sans lever de capitaux à l’occasion de cette introduction sur le compartiment Euronext Access. Elle ne doit pas être confondue avec un placement privé.

Dans le cas d'une cotation directe, il n'y a pas d’augmentation de capital, ni même de cession par les actionnaires historiques d’actions préalable à l’introduction en Bourse de la société, donc pas d’offre au public. Cette simplicité de l'opération, dispense la société de publier un prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers.

Alors comment est-il possible d'acquérir des actions de la société dans ces conditions ? "Il n’est possible d’acquérir des titres qu’au moment de la première cotation des actions dans le cadre de la confrontation entre l’offre et la demande sur le marché, les titres étant mis à disposition par un ou plusieurs anciens actionnaires de la société" explique Thomas Hornus, associé chez EuroLand Corporate. "C’est donc le seul marché qui fera la réalité du cours du titre !", ajoute-t-il.

Les avantages d'une cotation directe

Pour une entreprise de taille modeste, la cotation directe sur Euronext Access est un moyen simple et rapide de s'introduire en Bourse par rapport aux autres modes existants. Outre la notoriété, et cette rapidité du processus, un tel mode de cotation permet selon EuroLand Corporate de mettre en place de potentiels outils d'intéressement efficace des collaborateurs comme les plans d'actionnariat salarié permettant d'associer de les associer à la vie de leur entreprise.

"Il faut prendre l’introduction en Bourse par cotation directe sur Euronext Access pour ce qu’elle est", rappelle Thomas Hornus qui ajoute qu'elle offre "à ses actionnaires une liquidité, même modeste, qu’ils n’auraient pas pu obtenir par ailleurs".

Le spécialiste tient à tempérer les avantages qu'une société peut retirer d'une cotation directe sur Euronext Access. "Elle n’apportera pas aux sociétés cotées tous les bénéfices d’un marché réglementé ou même d’Euronext Growth, certains investisseurs institutionnels ne pouvant agir sur ce dernier", explique Thomas Hornus. Par contre, si cette cotation sur Euronext Access est utilisée "à bon escient", elle peut constituer selon le spécialiste "un formidable outil d’apprentissage et d’acclimatation progressive au marché".

Ce mode de cotation est d'ailleurs très apprécié des sociétés étrangères. En novembre 2022, la société grecque spécialisée dans l’hôtellerie, The Azur Selection s'est introduite en Bourse via une cotation par admission directe sur Euronext Access+, que l'on pourrait considérer comme l'antichambre d'Euronext Growth. Pour la société grecque, la Bourse a été identifiée comme un moyen de "soutenir une politique d’expansion ambitieuse à court terme".

The Azur Selection envisage cette cotation sur Euronext Access + comme une étape d'acclimatation aux marchés financiers avant un transfert sur le compartiment supérieur. Son fondateur ne s'en était d'ailleurs pas caché "cette admission marque la première étape du transfert à venir des titres de la société sur le segment Euronext Growth Paris", avait-il déclaré à l'occasion de l'annonce du projet de cotation directe sur Euronext Access+.

D'autres sociétés ont déjà franchi le pas à l'image de Kumulus Vape. Dès son introduction en Bourse en 2019 sur Euronext Access, le distributeur de cigarettes électroniques a souhaité communiquer régulièrement auprès de ses actionnaires en adoptant un rythme de parutions périodiques plus soutenu que ne l'exigeait son marché d'alors. Depuis mai 2021, l'entreprise Kumulus Vape est passée sur Euronext Growth avec déjà l'expérience de bonnes pratiques en communication financière.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse