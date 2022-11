The azur selection : Pour financer ses hôtels en Grèce et sur la Côte d'Azur, The Azur Selection se lance en Bourse

(BFM Bourse) - Société grecque spécialisée dans l’hôtellerie, The Azur Selection annonce son projet de cotation par admission directe sur Euronext Access+. Les fonds levés contribueront à accélérer ses projets en Grèce mais aussi sur la Côte d'Azur, où elle indique avoir de grandes ambitions avec notamment un premier projet d'hôtel boutique de luxe 4 étoiles.

Un parfum de vacances d'été (de luxe) va prochainement gagner Euronext Access +, un des compartiments de la Bourse de Paris nécessitant le moins de contraintes pour les petites et moyennes entreprises souhaitant tenter l’expérience de la Bourse.

The Azur Selection, une société grecque spécialisée dans l’hôtellerie, annonce son projet d'inscription par cotation directe sur le marché Euronext Access+ Paris.

L'ouverture des négociations est prévue pour mardi 22 novembre, date à laquelle 19.662.520 actions seront admises à la cotation à un cours unitaire de 1,1 euros. La capitalisation boursière lors de l'entrée en Bourse dépassera ainsi les 20 millions d'euros.

La société gère notamment un portefeuille de biens immobiliers commerciaux et d'hôtels à Athènes et sur l'île de Mykonos, tout en maintenant des baux à long terme avec les sociétés ou les exploitants de ses propriétés. Son portefeuille comprend 5 hôtels (dont 3 sont sous-loués à un exploitant hôtelier et 2 sont entièrement gérés en tant qu'exploitant hôtelier) et un centre commercial avec une répartition équilibrée tant en termes de gamme que de géographie.

The Azur Selection signale en outre que son activité de gestion hôtelière et immobilière (revenus locatifs de l'activité de sous-location et Ebitda des hôtels sous gestion) est déjà rentable.

Des projets hôteliers de luxe en Grèce et sur la Côte d'Azur

Pour The Azur Selection, la Bourse a été identifiée comme un moyen de "soutenir une politique d’expansion ambitieuse à court terme". A ce titre, la société grecque envisage de développer un hôtel 5 étoiles sur une propriété louée de 3 918 m² à Agios Stefanos à Mykonos. Le groupe finalise actuellement la procédure d'autorisation du projet.

L'entreprise a également pour projet d’ouvrir un hôtel boutique 4 étoiles. Le complexe comprendra 36 chambres, une piscine, un restaurant haut de gamme (restaurant semi-gastronomique avec piscine), une salle de sport et un spa. Cette première ouverture en France fait partie de la stratégie globale du groupe qui vise à se développer à l'échelle mondiale en ouvrant 3 resorts par an en Grèce et en France.

"C'est une étape importante dans notre développement qui devrait nous conduire à accélérer nos opérations en Grèce mais aussi sur la Côte d'Azur où nous avons de grandes ambitions avec notamment un premier projet d'hôtel boutique de luxe 4 étoiles", déclare Georgios Arvanitakis, fondateur et directeur-administrateur de The Azur Selection.

Pour The Azure Selection, cette cotation sur Euronext Access + est envisagée comme une étape d'acclimatation aux marchés financiers avant un transfert sur le compartiment supérieur. "Cette admission marque la première étape du transfert à venir des titres de la société sur le segment Euronext Growth Paris" conclut Georgios Arvanitakis.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse