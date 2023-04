Essilorluxottica : Le dynamisme des ventes d'EssilorLuxottica en Amérique du Nord surprend le marché

(BFM Bourse) - Le fabricant de lunettes et de verres correcteurs a explosé le consensus sur ses ventes du premier trimestre. Les analystes sont impressionnés par la vigueur de la croissance en Amérique du Nord, un marché censé être pénalisé par la conjoncture.

On a parfois tendance à l'oublier, mais EssilorLuxottica s'approche à grand pas des 100 milliards d'euros de capitalisation boursière, avec 82,77 milliards d'euros à l'heure actuelle, ce qui en fait la huitième plus importante valeur du CAC 40, devant BNP Paribas.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

La publication livrée jeudi soir par la société née en 2018 de la fusion entre le français Essilor et l'italien Luxottica, accélère encore sa trajectoire. A la Bourse de Paris, EssilorLuxottica gagne 6% vers 10h50, signant de très loin la plus forte hausse du CAC 40.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a publié des ventes de 6,15 milliards d'euros, en progression de 9,7% en données publiées et de 8,6% hors effets de changes.

L'écart par rapport aux attentes est conséquent: selon Stifel, le consensus ne tablait que sur une progression de 4% à taux de changes constants. "Pour une société comme EssilorLuxottica dont l'activité est relativement stable, la magnitude de la surperformance de la société par rapport aux attentes a été une véritable surprise", écrit le bureau d'études.

Accélération de Ray-Ban en Chine

Pour sa part, UBS apprécie une publication "solide" et "rassurante. "La croissance résistante, bien que volatile, de l'activité principale devrait améliorer le sentiment (du marché sur le titre, NDLR) et répondre à certaines des inquiétudes concernant la progression des marges au premier semestre", ajoute l'établissement helvétique.

L'homogénéité de la croissance du groupe est appréciable. L'EMEA (l'Europe et le Moyen-Orient) a progressé de 8,9% sur un an, hors effets de changes, l'Amérique latine de 11,5%.

L'Asie-Pacifique, région de promesses pour la société en raison de la forte prévalence de la myopie dans la population, a progressé de 12%. La société a notamment constaté une reprise en Chine à compter de février, un message cohérent avec celui des groupes de luxe avec lesquels certains analystes associent parfois le fabricant de lunettes et de verres correcteurs. Au niveau des ventes aux particuliers, "l'activité des magasins physiques s’est accélérée au cours du trimestre, avec les magasins Ray-Ban affichant des ventes à magasins comparables en hausse en Chine continentale et supérieures au niveau prépandémie", souligne notamment la société.

L'intégration de GrandVision à la vitesse grand V

Mais la grande surprise provient surtout de la région Amérique du Nord. Dans une récente note, Bank of America constatait que les investisseurs s'inquiétaient des perspectives du groupe en raison de son exposition à cette région qui représentait, selon la banque, 47% de ses revenus en 2022, alors que la conjoncture se dégrade aux Etats-Unis.

Contre toute-attente, la croissance s'est pourtant avérée vigoureuse au quatrième trimestre, en progression de 7% hors effets de changes, quand les analystes ne tablaient que sur une progression de 2,5%. Et témoigne d'une accélération notable par rapport aux 2,7% enregistrés au quatrième trimestre.

"Les vents contraires macroéconomiques n'ont pas entraîné de baisse significative. Au contraire, les catégories haut de gamme des montures (luxe) et de verres (Varilux, Transitions...) ont tiré la croissance dans la région", analyse Stifel.

Un autre signal important concerne les synergies tirées du rachat du groupe néerlandais de distribution d'optique GrandVision, finalisé en 2021. La direction du groupe a indiqué aux analystes que l'intégration de cette société avançait "à grande vitesse", avec notamment la fermeture du siège social de GrandVision qui doit être effective au deuxième ou troisième trimestre. Stifel se dit "rassuré" par ces annonces qui devraient offrir une protection aux marges de la société face à l'inflation des coûts.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse