Essilorluxottica : UBS abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS reste neutre sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 187 E (au lieu de 195 E).



L'analyste estime que l'inflation devrait entraîner une pause dans l'expansion des marges au premier semestre.



' Nous pensons que les attentes modérées du marché pour le premier semestre sont susceptibles de limiter le risque de baisse. Toutefois, une plus grande visibilité est nécessaire pour que les actions recommencent à performer ' indique UBS.



'Les résultats du premier trimestre ont surpris à la hausse, en particulier en Amérique du Nord, mais nous n'extrapolons pas encore les tendances sur le reste de l'année', rajoute UBS dans le résumé de sa note.



