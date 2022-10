Essilorluxottica : Oddo remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur EssilorLuxottica avec un objectif de cours remonté de 164 à 176 euros, soit potentiel de progression à 12 mois proche des 15%, en dépit d'une surperformance visible du titre ces dernières semaines.



'La croissance se maintient à rythme élevé et permet d'envisager l'avenir avec une certaine sérénité', estime l'analyste après le point d'activité de la semaine dernière, relevant ses prévisions annuelles CA/EBIT de 1,5% pour le groupe d'optique franco-italien.



Selon le bureau d'études le titre se traite de fait avec une décote en matière de PE par rapport aux pairs, décote dont le rétrécissement en cours ne lui paraît pas usurpé au vu d'un cas d'investissement toujours favorable.



