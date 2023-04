Essilorluxottica : JPMorgan initie le suivi à 'surpondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a initié jeudi le suivi du titre EssilorLuxottica avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 215 euros à horizon fin 2024, représentant un potentiel de hausse de 26%.



Dans une note publiée dans la matinée, l'intermédiaire considère que l'ensemble issu de la fusion des lunettiers français et italiens est 'bien plus puissant' que la simple somme de leurs parties.



L'analyste souligne que les synergies générées par le groupe devraient lui permettre de continuer à croître plus vite que son secteur, aussi bien en termes de croissance du chiffre d'affaires que d'amélioration des bénéfices.



Au vu de cette dynamique, JPMorgan estime que les objectifs communiqués par le groupe, à savoir une croissance de l'activité autour de 15% et une marge opérationnelle de 19% ou 20% d'ici à 2026 sont tout à fait 'atteignables'.



Dans son étude, le professionnel fait remarquer que les titres EssilorLuxottica sont quelque peu à la traîne depuis le début de l'année, une caractéristique qui lui fait considérer les niveaux actuels comme un point d'entrée intéressant.



