Essilorluxottica : Dividende et organisation changée

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce un acompte sur dividende pour l'exercice 2020, de 1,15 euro par action, et que Hubert Sagnières a décidé de quitter ses fonctions exécutives au sein du groupe et de ses filiales, tout en restant vice-président non-exécutif.



Pour garantir le respect du principe d'équilibre des pouvoirs au sein du géant franco-italien de l'optique, Leonardo Del Vecchio se retire volontairement de ses responsabilités exécutives dans EssilorLuxottica et reste président non exécutif.



Les pouvoirs exécutifs sont confiés jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2021 à Francesco Milleri et Paul du Saillant, qui sont nommés respectivement directeur général et directeur général délégué.



