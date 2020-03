Essilorluxottica : Cooptation au conseil et report de l'AG

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce la cooptation par son conseil d'administration de Paul du Saillant comme nouvel administrateur en remplacement de Laurent Vacherot, ancien directeur général d'Essilor International, qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Avec effet immédiat, Paul du Saillant reprend les responsabilités de Laurent Vacherot, comprenant la fonction de directeur général d'Essilor International et les pouvoirs de co-délégué exécutif précédemment octroyés le 13 mai 2019.



Au vu de l'épidémie actuelle, le conseil a également décidé de reporter l'assemblée générale du 15 mai au 25 juin et de la tenir à huis-clos, ainsi que de réévaluer ultérieurement sa décision concernant la distribution ou non d'un dividende, précédemment annoncée le 6 mars.



