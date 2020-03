Engie : L'UE autorise le rachat de 6 centrales au Portugal

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition de six centrales hydroélectriques au Portugal par Engie, Mirova and Prédica, toutes trois basées en France.



Les centrales sont actuellement détenues par l'entreprise énergétique portugaise EDP.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulevait pas de problème de concurrence en raison de son impact limité sur le marché.



