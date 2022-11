Elior : Le pro de la restauration collective Elior prochaine victime de la remontée des taux?

(BFM Bourse) - Elior commence la semaine en baisse, pénalisé par une note de Barclays. Dans sa dernière livraison, le bureau d'études pointe notamment la faiblesse du bilan financier du spécialiste de la restauration collective et redoute qu'il ne tienne pas ses engagements financiers auprès de ses partenaires bancaires.

Elior n'est pas dans son assiette en ce début de semaine. Le titre du spécialiste de la restauration collective accuse la plus forte baisse du SBF 120, et lâche encore 7% à 2,662 euros vers 15h00, après avoir rendu plus de 11% un peu plus tôt dans la journée. Plusieurs intermédiaires financiers doutent de la capacité du spécialiste de la restauration collective à s'illustrer dans un environnement inflationniste.

Dernier en date à afficher un biais prudent sur Elior, on retrouve Barclays qui dégrade son avis de pondération en ligne à sous-pondérer sur le dossier. Le bureau d'études abaisse lourdement son objectif de cours pour ne viser que 2 euros sur le titre après 6 euros dans une précédente note.

Les analystes de Barclays pointent plusieurs sujets d'inquiétudes sur Elior. Selon eux, le spécialiste de la restauration collective est particulièrement vulnérable à une remontée des taux d’intérêt compte tenu de son niveau élevé d'endettement. Les analystes redoutent également des bris de covenant, c’est-à-dire que la société ne tienne pas ses engagements financiers auprès de ses partenaires bancaires. Dans ce contexte, Elior pourrait solliciter une renégociation de sa dette, indique Barclays. Si elle venait à se réaliser, une telle opération entraînerait une dilution du bénéfice par action d'Elior d'environ 30%, ajoute l'intermédiaire financier.

Le bureau d'études pointe également les risques d'une récession sur les résultats d'Elior et plus particulièrement sur son bénéfice par action.

"Zéro visibilité"

Pour les analystes de Barclays, la visibilité est plus que réduite sur le plan de redressement initié par Bernard Gault, qui avait pris la direction générale par intérim de la société (et est devenu depuis PDG du groupe) après le départ de Philippe Guillemot début mars dernier.

"Nous n'avons aucune visibilité sur l'examen stratégique en cours, qui, dans le meilleur des cas, pourrait aboutir à la vente de certaines parties de l'entreprise, ce qui entraînerait des rentrées de fonds significatives et un allègement du bilan", indique Barclays. Le bureau d'études attend ainsi de la direction qu'elle communique les détails et les progrès de la revue stratégique en cours.

Barclays emboîte ainsi le pas à UBS. Vendredi, le bureau d'études suisse a également fait part de ses doutes sur Elior, notamment sur sa capacité à maintenir ses marges dans un contexte inflationniste. Il a ainsi réduit ses estimations sur le spécialiste de la restauration de façon à refléter ses préoccupations au sujet de l'inflation. "Nous sommes maintenant davantage prudents sur les perspectives de marge", indique UBS qui abaisse son objectif de cours à 3 euros contre 3,3 euros. Le bureau d'études maintient sa recommandation neutre sur le titre. Les effets de la pandémie et les tensions inflationnistes sur les marges ont en effet incité Elior à réviser ses objectifs financiers pour l'exercice en cours et à moyen terme, le 18 mai dernier.

Les analystes du panel sont donc loin d'être convaincus des effets du plan de redressement initié par le nouveau PDG du groupe Elior. Pourtant, la dernière communication du spécialiste de la restauration collective rendait compte d'une activité meilleure qu'attendu, avec notamment une croissance organique de 25% au titre de son troisième trimestre de son exercice 2021-2022. Le groupe avait alors expliqué avoir bénéficié de "conditions sanitaires plus favorables, mais aussi d’un fort développement commercial et une hausse du taux de rétention" de ses clients. Elior avait par la même occasion confirmé ses objectifs pour ce même exercice et ses ambitions à moyen terme. Un optimisme qui avait alors séduit les investisseurs, Elior avait même clôturé la séance du 27 juillet sur un copieux gain de 31,35%.

Depuis, les investisseurs ne sont plus convaincus du retour d'Elior à une meilleure fortune. L'action a perdu 60% de sa valeur depuis le début de l'année. La valorisation d'Elior a été divisée par près de 6 depuis son retour (réussi) en Bourse à un prix de 14,75 euros en juin 2014. Le groupe publiera ses comptes trimestriels le 23 novembre prochain, l'occasion pour Elior de confirmer ou non les efforts engagés depuis plusieurs trimestres.

