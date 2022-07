Elior : Après plusieurs mois difficiles, le géant de la restauration collective Elior redresse la barre

(BFM Bourse) - Porté par la levée des restrictions liées à la crise sanitaire et un fort dynamisme commercial, Elior dévoile une activité meilleure qu'attendu, avec notamment une croissance organique de 25% au titre de son troisième trimestre de son exercice 2021-2022. Le groupe confirme ses objectifs pour ce même exercice et ses ambitions à moyen terme. Sur le marché parisien, le titre Elior s'offre la tête du SBF 120.

Elior prend sa revanche. Le spécialiste de la restauration collective rebondit de 15% mercredi à la Bourse de Paris, après l'annonce d'une croissance organique de 25% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021-2022 et de la confirmation de ses objectifs pour l'ensemble de cet exercice. Le groupe explique avoir bénéficié de "conditions sanitaires plus favorables, mais aussi d’un fort développement commercial et une hausse du taux de rétention" de ses clients.

Le dossier était en effet malmené ces derniers mois, le marché doutait de la capacité d'Elior à redresser la barre dans un contexte fortement inflationniste et de remontée des taux. Mi-mai, Elior avait révisé à la baisse ses objectifs financiers pour l'exercice en cours et à moyen terme, ses marges restant affectées par les effets de la pandémie et les tensions inflationnistes. Le groupe était également en proie à une grave crise de gouvernance avec le départ surprise de l'ancien directeur général Philippe Guillemot, début mars dernier. Cette défiance à l'égard du dossier avait précipité la chute de l'action Elior jusqu'à toucher un plus bas historique depuis son introduction en Bourse en 2014 à 1,99 euro.

Une croissance organique de 25% au T3

Cette fois-ci, la dernière communication du spécialiste de la restauration collective régale le marché. Les effets du plan de redressement initié par Bernard Gault, qui avait pris la direction générale par intérim de la société (et est devenu depuis PDG du groupe) après le départ de Philippe Guillemot, commencent à se matérialiser.

Elior est ainsi parvenu à dégager une croissance organique de 25%, sur la base d'un chiffre d'affaires de 1,18 milliard d'euros au troisième trimestre (avril-juin) de son exercice décalé 2021-2022 (exercice clos fin septembre). En données publiées, la croissance est ressortie à 29,1% par rapport à un chiffre d’affaires de 914 millions d'euros sur la période d'avril à juin de l'année 2021. Elior rappelle que le chiffre d’affaires réalisé au troisième trimestre équivaut à 93% de celui de la même période de l’exercice 2018-2019, contre 87% au second trimestre.

Sur les neuf premiers mois de son exercice 2021-2022, Elior a réalisé un chiffre d'affaires de 3,42 milliards d’euros pour, contre 2,783 milliards d’euros à la même période un an plus tôt. Cette augmentation de 22,9 % par rapport à l’année précédente reflète une croissance organique de 20,3 %.

"L'ensemble des zones géographiques dans lesquelles Elior opère a contribué à ce rebond, tous nos pays ayant enregistré des taux de croissance organique à deux chiffres, traduisant ainsi une nette amélioration des conditions sanitaires par rapport à celles qui prévalaient à la même époque un an plus tôt", a indiqué Elior dans un communiqué.

Objectifs maintenus

Le n°3 européen de la restauration collective -derrière le britannique Compass et le français Sodexo- confirme en outre ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2021-2022, qui avaient été révisés à la baisse en mai dernier. Le spécialiste de la restauration collective table sur une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 16%, un Ebita ajusté "autour de l'équilibre" en excluant les pertes de "Preferred Meals" estimées à 35 millions d’euros sur l’exercice en cours. Lors de son point semestriel, Elior avait indiqué vouloir fermer Preferred Meals aux Etats-Unis, son activité de production et de distribution de plats préparés, frais et surgelés, acquise en 2016. Le groupe la jugeait "trop éloignée de son cœur de métier" et pesait "très lourdement sur les comptes du groupe"; Les dépenses d'investissement quant à elles sont toujours attendues en dessous de 2% du chiffre d'affaires.

Elior a profité de ce point trimestriel pour confirmer ses objectifs à moyen terme eux aussi révisés à la baisse en mai dernier. Le groupe vise ainsi une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires d'au moins 7% pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024. Sur l'exercice 2023-2024, Elior compte désormais parvenir à une marge d'Ebita ajusté d'environ 4%. Le groupe confirme également qu'il reprendra la distribution de dividendes au titre de l’exercice 2023-2024.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse