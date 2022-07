Orpea : Le remaniement concerne aussi les deux groupes cotés Orpea et Elior

(BFM Bourse) - La probable arrivée de Guillaume Pépy, l'emblématique ancien patron de la SNCF à la tête d'Orpea est saluée par les marchés. En revanche, Elior cède du terrain lundi après la nomination de Bernard Gault au poste de président-directeur général du spécialiste de la restauration collective.

Le remaniement ne concerne pas seulement le Gouvernement. Orpea et Elior ont également annoncé une profonde refonte de leur organisation. Le groupe privé de maisons de retraite va proposer un renouvellement du conseil d'administration à sa prochaine assemblée générale. De son côté, le spécialiste de la restauration collective annonce la nomination d'un nouveau PDG et acte la recomposition de son conseil administration dans le cadre de la prise de participation de Derichebourg au capital d'Elior annoncée le 19 mai dernier.

Guillaume Pépy aux manettes d'Orpea

Guillaume Pépy, l'ancien PDG emblématique de la SNCF est pressenti pour assurer la présidence du nouveau conseil d'administration d'Orpea, Il succédera à ainsi Philippe Charrier, qui présidait le conseil d'administration et assurait à titre provisoire la direction générale d'Orpea de février à juin 2022. Ce dernier ayant "choisi de mettre un terme à son mandat d'administrateur à l'issue de la prochaine assemblée".

Outre l'actuel président d'Initative France Guillaume Pépy, il sera proposé à cette assemblée générale de désigner, pour une durée de quatre ans, quatre nouveaux administrateurs indépendants. Les nominations comme administrateurs indépendants d'Isabelle Calvez, directrice des ressources humaines du Groupe Veolia, John Glen, président du Conseil d'administration de BIC SA jusqu'en mai et David Hale, directeur général de Guerbet Group, seront soumises au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale le 28 juillet prochain. Par ailleurs, comme annoncé le 2 mai 2022 lors de sa nomination, Laurent Guillot, Directeur général d’Orpea, sera également proposé comme nouvel administrateur lors de cette assemblée générale.

"Il est également prévu que deux nouveaux administrateurs, qui auront la qualité d’administrateurs indépendants, rejoignent le nouveau Conseil d’administration lorsqu’ils seront libérés de leurs obligations actuelles" a ajouté Orpea dans son communiqué du jour. La communication de l'arrivée de ces deux nouveaux administrateurs "sera faite en temps voulu", ajoute l’exploitant de maisons de retraite.

Orpea, dans la tourmente depuis la parution du livre-enquête "Les Fossoyeurs" mise sur l'ancien patron de la SNCF pour revenir sur de bons rails. Le groupe reste affecté par les nombreux manquements mis en lumière par l'ouvrage de Victor Castanet. Il décrit notamment le rationnement des fournitures médicales et de la nourriture dans des établissements aux tarifs pourtant très élevés, une maltraitance chronique des résidents, des objectifs financiers imposés à des directions contrôlées de très près par le siège. Le titre se relance en Bourse et accélère ses gains à plus de 6,30% à 24,12 euros vers 12h00, mais cède encore plus de 70% depuis la parution fin janvier du livre-enquête de Victor Castanet.

Restaurer la confiance pour le nouveau PDG d'Elior

A l'image d'Orpea, Elior doit également recouvrer la confiance des marchés. Les marges du spécialiste de la restauration collective sont en effet affectés par les effets de la pandémie et les tensions inflationnistes. Le départ de l'ancien directeur général début mars dernier a encore plus affaibli la visibilité sur le dossier.

Le groupe de restauration collective Elior compte ainsi sur Bernard Gault qui avait pris la direction générale par intérim de la société, après la démission surprise il y a quatre mois de Philippe Guillemot, parti prendre les manettes de Vallourec pour un mandat de 4 ans. Elior renouvelle sa confiance à Bernard Gault mais cette fois-ci en tant que Président Directeur Général. Le conseil d'administration salue aussi l'arrivée de Derichebourg en tant qu'actionnaire de référence d'Elior Group, le groupe de services à l'environnement étant monté à 19,6% du capital du groupe de restauration collective conformément à l'annonce du 19 mai dernier. Afin de tenir compte de la prise de participation de Derichebourg dans Elior, Daniel Derichebourg et Françoise Mahiou sont cooptés en tant qu’administrateurs, en remplacement des sociétés Sofibim représentée par Robert Zolade et Servinvest par Sophie Javary.

Charge au tout nouveau PDG de restaurer la confiance sur Elior. Bernard Gault aura pour mission d'assurer "la continuité et le succès du plan de redressement des marges qu’il a initié depuis sa nomination à la direction générale du groupe le 1er mars 2022". Les effets de la pandémie et les tensions inflationnistes sur les marges ont en effet incité Elior à réviser ses objectifs financiers pour l'exercice en cours et à moyen terme, le 18 mai dernier

"Unanimement reconnu pour son expertise en conseil stratégique et financier et son engagement auprès des équipes d'Elior", Bernard Gault pilotera "la phase de revue des options stratégiques au sein du conseil d'administration", ajoute Elior. Contrairement à Orpéa, la confirmation de Bernard Gault à la tête d'Elior est fraîchement accueillie en Bourse, le titre redonne près de 3% à 2,13 euros vers 12h00, soit à quelques centimes de ses plus bas historiques à 2,06 euros.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse