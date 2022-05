Elior : Affecté par les effets de la pandémie et de l'inflation, Elior révise à la baisse ses objectifs

(BFM Bourse) - Les effets de la pandémie et les tensions inflationnistes sur les marges incitent Elior à réviser ses objectifs financiers pour l'exercice en cours et à moyen terme. Le net rebond de son activité constaté entre septembre et mars n'aura pas été un argument assez suffisant pour empêcher la chute du titre mercredi matin.

Espoirs déçus. Elior n'aura pas reproduit l'excellente performance de son homologue britannique Compass au titre de son premier semestre de son exercice décalé 2021-2022. Pire encore, le groupe spécialisé dans la restauration collective vient d'ajuster à la baisse ses objectifs pour son exercice clos à fin septembre, après avoir accusé une perte à l'issue de son 1er semestre, sous les effets de la pandémie et des pressions inflationnistes. Les ambitions du groupe à moyen terme sont eux aussi révisés à la baisse.

La sanction est immédiate et à la hauteur de la déception suscitée par la teneur des comptes semestriels présentés par Elior. Le titre accuse la plus forte baisse du SBF 120, et lâche encore plus de 10% à 2,744 euros vers 11h00 après avoir chuté de 13,01% quelques minutes après l'ouverture. Le dossier avait pris 20% en une semaine à la Bourse de Paris, les investisseurs s'attendaient à ce que la société française affiche mercredi une performance similaire à celle réalisée par Compass.

Pourtant, la première partie des comptes montre des signes de reprise pour Elior. Les ventes du groupe ont profité du rebond d’activité sur son marché "Entreprises" en France et de la forte croissance organique au Royaume-Uni, pays peu touché par Omicron sur la période. Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'élève en effet à 2,24 milliards d'euros. La progression de l'activité de 19,8% reflète une croissance organique de 18%, un effet de change positif de 2,3% et une variation de périmètre de -0,5%. Sur une base comparable, les ventes d'Elior augmentent de 16,8% sur un an, à comparer au recul de 18% enregistré un an plus tôt.

Pus bas dans les comptes, l’accélération des pressions inflationnistes n’a pas permis un rebond de la rentabilité opérationnelle, déjà bien dégradée par la pandémie, à la hauteur du rebond d’activité. L'Ebita ajusté (résultat net avant intérêts, impôts et amortissements ) consolidé des activités poursuivies correspond à une perte de 16 millions d'euros, comparé à une perte de 25 millions d'euros un an plus tôt. Le taux de marge d'Ebita ajusté ressort à -0,7 %, contre -1,3 % pour le premier semestre de l'exercice précédent. Sur la période, la perte nette part du groupe s'est creusée à 266 millions d'euros contre une perte de 53 millions d'euros sur la période de septembre à mars 2020-2021.

Un plan de redressement "vigoureux"

Dans ce contexte, Elior a décidé d'éliminer les foyers de pertes. Le Conseil d’administration a entériné la décision de fermer Preferred Meals aux Etats-Unis, son activité de production et de distribution de plats préparés, frais et surgelés, acquise en 2016. Elior la jugeait "trop éloignée de son cœur de métier" et pesait "très lourdement sur les comptes du groupe." En 2020-2021, Preferred Meals a vu son Ebita plonger à -52 millions de dollars et à -24 millions de dollars au premier semestre de l’exercice 2021-2022.

La cessation de l'activité Preferred Meals s'inscrit dans un "vigoureux" plan de redressement. Le programme lancé par Elior s'appuie sur quatre axes, explique Bernard Gault, directeur général d’Elior Group: "un programme mondial et systématique de renégociation avec ses clients de toutes ses grilles tarifaires, la construction avec ses clients de nouvelles offres plus durables, le réexamen systématique du portefeuille de contrats et le contrôle encore plus strict des coûts opérationnels."

Des objectifs ajustés à moyen terme

Ces nouvelles pertes semestrielles contraignent Elior à ajuster ses objectifs pour l'année en cours malgré une activité bien "orientée" en avril. Elle s'est redressée à hauteur de 90% des niveaux d'avant-Covid, comparé à 87% au second trimestre. Le spécialiste de la restauration collective table toutefois pour l’exercice 2021-2022 sur une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 16% (contre 18% auparavant), un Ebita ajusté "autour de l'équilibre" (contre une marge de 2 à 2,5% précédemment), en excluant les pertes de Preferred Meals estimées à 35 millions d’euros sur l’exercice en cours. Les dépenses d'investissement quant à elles sont attendues en dessous de 2% du chiffre d'affaires.

Elior a profité de ce point semestriel pour réviser aussi à la baisse ses objectifs à moyen terme. Le groupe vise ainsi une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires d'au moins 7% pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024. Sur l'exercice 2023-2024, Elior compte désormais parvenir à une marge d'Ebita ajusté d'environ 4%, alors qu'il tablait jusqu'ici sur une marge d’Ebita ajusté nettement plus élevée à "environ 4,6%". Le groupe annonce également qu'il reprendra la distribution de dividendes au titre de l’exercice 2023-2024.

Sabrina Sadgui

