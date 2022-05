Elior : Misant sur le comeback de la restauration collective, les investisseurs parient sur Elior

(BFM Bourse) - Le titre Elior est recherché à la veille de la publication de ses résultats semestriels pour son exercice 2021-2022. Les opérateurs s'attendent à ce que le spécialiste de la restauration collective créé la surprise à l'image de son concurrent britannique Compass, dont la dernière publication semestrielle avait été chaudement accueillie la semaine passée.

Les paris sont ouverts sur Elior. Le groupe de restauration collective français profite d'un regain d’intérêt en Bourse à l'aube de la publication de ses comptes semestriels pour son exercice 2021-2022 mercredi matin. Le titre Elior gagne 8,64% à 3,092 euros vers 15h15, une progression qui porte ses gains à plus de 20% sur une semaine. Ce rebond est à mettre au crédit des excellents résultats de son homologue Compass dont la performance avait séduit les opérateurs mercredi dernier.

La société de restauration collective britannique avait surpris les marchés la semaine passée, avec des comptes semestriels meilleurs qu'attendu. Compass a vu ses bénéfices semestriels presque quintupler sur la période pour atteindre 632 millions de livres sterling. Les revenus sur la période ont quant à eux flambé de 36% à 11,5 milliards de livres sterling. Dans le sillage de ces excellents comptes semestriels, la direction avait rehaussé ses prévisions de revenus pour l'exercice et annoncé un programme de rachat d'actions. Compass prévoit désormais de réaliser une croissance organique de 30% sur l'année, contre 20 à 25% auparavant, pour une marge opérationnelle ajustée qui devrait être supérieure à 6%.

Les mauvaises nouvelles derrière Elior?

Les opérateurs s'attendent à ce que le groupe Elior reproduise la performance de Compass et confirme le rebond initié depuis une semaine en Bourse. Malgré la récente reprise du titre, celui-ci accuse encore un retard de plus de 50% depuis le début d'année. Dans l'intervalle, le dossier a même inscrit un plus bas historique à 2,39 euros, le 13 avril dernier.

C'est que le début d'année a été rude pour Elior, contraint de digérer le départ de son directeur général Philippe Guillemot pour raisons personnelles, début mars. Cette défection intervenait quelques semaines après que le numéro 3 européen de la restauration collective a suspendu ses objectifs financiers pour l’exercice 2021-2022, malgré un net rebond de son activité constaté entre octobre et décembre. "Le manque de visibilité quant à la levée de l'ensemble des restrictions sanitaires liées au variant Omicron a contraint le groupe à abandonner son objectif d’une croissance organique d'au moins 18% et une marge d'Ebita ajusté "entre 2 et 2,5%" sur l’exercice clos à fin septembre 2022. Outre le manque de visibilité, le groupe avait également évoqué, dans ce communiqué publié en janvier, les effets de l'inflation qui s'accélère dans tous les pays où il est présent.

Le spécialiste de la restauration collective maintenait en revanche ses objectifs à horizon 2024 d’accélérer et d’amplifier son développement pour retrouver le niveau de chiffre d’affaires d’avant crise (4,92 milliards d'euros en 2018-2019) avec une marge d’Ebita ajusté nettement plus élevée à "environ 4,6%" sur l'exercice 2023-2024 (contre 3,6% en 2018-2019). Cela sous-tend une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires d’au moins 7% en 2022-2023 et 2023-24, précisait Elior, qui ajoutait viser une "reprise de la distribution de dividendes sur la base des résultats de l’exercice 2022-23".

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse