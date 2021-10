Caterpillar inc : Création d'un poste de responsable durabilité

(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce la création d'un poste de responsable stratégie et durabilité (Chief Sustainability & Strategy Officer) dans le but d'améliorer ses critères ESG et annonce qu'une partie de la rémunération des dirigeants sera indexée à la qualité de ces critères.



Le conseil d'administration de Caterpillar va donc intégrer les performances ESG dans le plan d'intéressement 2022 des dirigeants.



Par ailleurs, la société fait savoir que c'est Julie Lagacy, vice-présidente de la division Stratégie d'entreprise, qui assumera les responsabilités supplémentaires de responsable stratégie et durabilité à compter du 1er novembre.





