Cast : Alors qu'il se dirige vers une sortie de la Bourse, Cast accuse une baisse de ses résultats

(BFM Bourse) - La société spécialisée dans la "software intelligence" a essuyé une perte opérationnelle sur les six premiers mois de l’année. Une offre publique d’achat simplifiée doit prochainement être lancée par le fonds de capital-investissement Bridgepoint.

Alors qu’elle pourrait bientôt quitter la cote parisienne, Cast a levé mardi le voile sur ses comptes semestriels. La société spécialisée dans le marché de la "software intelligence" - c’est-à-dire l’analyse des structures internes des logiciels - a accusé une baisse de l’ensemble de ses principaux agrégats financiers.

Cast a ainsi essuyé une perte opérationnelle de 1,2 million d’euros sur les six premiers mois de l’année, contre un résultat positif de 700.000 euros un an plus tôt. La perte nette de l’entreprise s’inscrit, elle, à 1,1 million d’euros contre un bénéfice de 800.000 euros au premier semestre 2022.

Cast indique également que sa trésorerie nette s’élevait à 15,5 millions d’euros à fin juin. Déjà publiés fin juillet, les revenus de la société fondée en 1990 et cotée à la Bourse de Paris depuis 1999, ont pour leur part reculé de 5,9% sur le semestre à 18,32 millions d’euros.

Une prime en cas de sortie de la cote

Le groupe s'attend pour l’ensemble de l’exercice 2022 à une croissance située autour de 10%, comme indiqué le 26 juillet. La société avait alors abaissé sa prévision, Cast tablant précédemment sur une progression annuelle de ses revenus de 15%. L’entreprise a néanmoins assuré que l’ensemble de l’exercice 2022 resterait "profitable".

Cast a récemment changé d’actionnaire majoritaire. Le fonds de capital-investissement Bridgepoint a acquis fin juillet une participation de 66,94% à un prix de 7,55 euros par action auprès des principaux actionnaires (le fondateur Vincent Delaroche, la société américaine DevFactory, Crédit Mutuel Equity SCR et le fonds américain Long Path Holdings 2).

Ce prix représentait alors une prime de 7% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens du 17 mai 2022, la veille de l'annonce du projet de rachat de Bridgepoint, et de 59% par rapport à celui des 60 derniers jours calendaires précédant cette même annonce.

Bridgepoint doit désormais lancer d’ici à fin septembre une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) sur le solde du capital au même prix de 7,55 euros par titre. Ce prix sera toutefois augmenté de 30 centime par action dans le cas où le fonds de capital-investissement pourra mettre en oeuvre un retrait obligatoire. Pour rappel, l’acquéreur doit franchir le seuil de 90% du capital pour qu’une telle opération ait lieu.

Dans l'hypothèse où ce scénario se réaliserait, la prime passerait à 32% par rapport au cours de clôture moyen pondéré des volumes quotidiens du 17 mai.

A l’issue de l’OPAS, Vincent Delaroche continuera à diriger les activités de Cast en tant que président-directeur général.

En raison de la perspective de cette OPAS, l’action bouge peu à la Bourse de Paris, évoluant depuis mi-mai et l'annonce du rachat par Bridgepoint entre 7,50 euros et 7,66 euros. Mardi après-midi, le titre recule de 0,3% à 7,62 euros.

