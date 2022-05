Cast : Le fonds Bridgepoint négocie le rachat de Cast, pionnier de l'analyse des logiciels

(BFM Bourse) - Rescapé de la vague des introductions au "Nouveau Marché" dans les années 1999-2000, Cast devrait passer aux mains du spécialiste du capital investissement pour un montant de 139 millions d'euros. À 7,55 euros par action, Bridgepoint offre une prime substantielle malgré le rebond opéré par Cast en Bourse depuis deux ans.

Soulever le capot des systèmes informatiques des entreprises pour leur permettre de vérifier l'état des logiciels, la qualité du code, la robustesse des infrastructures, afin de prévenir les crashs et anticiper les évolutions nécessaires: très tôt, Cast s'est positionné sur ce créneau méconnu mais très pertinent notamment du point de vue des DSI (directions des services informatiques). Pionnière des technologies d'analyse du logiciel, la société se situe comme leader du marché de la "software intelligence" pour fournir aux entreprises un éclairage sur l'état structurel de leurs actifs logiciels. Créée en 1990 par Vincent Delaroche et introduite dès 1999, la firme devrait poursuivre sa route en dehors de la Bourse, à la faveur d'un rachat par Bridgepoint.

Le groupe britannique de private equity, spécialiste du "middle market" c'est-à-dire d'entreprises de taille intermédiaire, a annoncé mercredi l'entrée en négociations exclusives avec les principaux actionnaires en vue de racheter un bloc majoritaire de 65% du capital, sur la base d'une valorisation de 139 millions d'euros pour la totalité du capital, et lancerait une offre publique dans la foulée comme la réglementation le prévoit. Via une société ad hoc, dénommée Financière Da Vinci, Bridgepoint verserait 7,55 euros par action, puis un complément de 0,30 centime si au terme de son offre il atteint le seuil de 90% du capital qui permet de procéder au retrait du titre de la cote.

Parmi les principaux actionnaires aujourd'hui figurent DevFactory (qui détient environ 27,4% du capital), Crédit Mutuel Equity SCR (17,1% du capital), Long Path Holdings 2, LP (10,4%) et le PDG Vincent Delaroche (10,1%).

Une prime confortable

Le prix de 7,55 euros par action représente une primes de 27% par rapport au dernier cours de clôture, de 59% par rapport au cours moyen pondéré des 60 derniers jours calendaires et de 68% par rapport à celui des 90 derniers jours calendaires.

La réalisation de l'acquisition du bloc, envisagée pour le début du second semestre, est soumise à des conditions suspensives usuelles pour ce type d'opération étant précisé qu'elle ne nécessitera pas d'obtenir une quelconque autorisation réglementaire.

Bridgepoint entend ainsi accompagner le développement du marché de la software intelligence au cours de la prochaine décennie. "Cet investissement permettra à l'équipe dirigeante de Cast d'accélérer fortement sa croissance et sa notoriété en amorçant une nouvelle étape de son plan de transformation visant notamment à se focaliser sur les cas d'utilisation les plus prometteurs tels que la migration des systèmes logiciels vers le Cloud, la mise en place de référentiels documentaires automatisés permettant aux entreprises de mieux maitriser leurs applications métiers, ou encore le contrôle des risques logiciels touchant aux droits propriétaires ou d'exploitation, à la cybersécurité ou à la qualité", indique l'acquéreur potentiel.

Cast continuera de vendre sa technologie en Amérique du Nord et en Amérique latine, en Europe et en Asie au travers de ses partenaires stratégiques et via sa force de vente directe, tout en accélérant la transition de son business model vers des abonnements annuels.

Le patron reste en place

Le fonds "a l'intention de maintenir l'indépendance de Cast et s'engage pleinement à faire passer ce projet entrepreneurial unique et innovant au niveau supérieur, avec pour finalité l'adoption généralisée de la Software Intelligence comme un élément essentiel à la maîtrise technique des systèmes logiciels". À l'issue du rachat, Vincent Delaroche continuerait à diriger les activités de la société en tant que président de Financière Da Vinci et PDG de Cast.

Arrivé le 26 mai 1999 sur le Nouveau Marché de la Bourse de Paris, sur la base d'un cours d'introduction de 10 euros, Cast avait vu son cours multiplié par sept en quelques mois sur fond de bulle des valeurs technologiques, avant de perdre 99% de sa valeur. Depuis une dizaine d'années, l'action s'était stabilisée entre 2 et 4 euros, avant d'accélérer ces derniers mois jusqu'à plus de 6 euros, du jamais-vu depuis 2001.

Alors que le cours est suspendu depuis mardi sur un dernier cours de 5,96 euros, la cotation reprendra jeudi à l'ouverture.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse